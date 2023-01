Découvertes de pratiques abusives chez Proximus: l’opérateur va proposer un plan d’action

Les infractions ont été constatées sur des chantiers dirigés par Fiberklaar, une co-entreprise entre Proximus et EQT-infrastructure, un fonds d’investissement suédois qui détient 50,1% de la société, en vue de déployer le réseau de fibre optique. Proximus, qui siège au conseil d’administration de Fiberklaar mais ne participe pas à sa gestion opérationnelle, a réagi avec surprise aux conclusions de l’inspection sociale, affirmant qu’il n’en avait pas connaissance.

L’entreprise semi-publique se tient en outre à la disposition du Parlement pour donner des explications complètes, a-t-elle fait savoir à l’issue d’une «discussion ouverte», plus tôt dans la journée, avec la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter.

«Les pratiques abusives doivent cesser», ont souligné l’opérateur et sa ministre de tutelle dans une communication commune à l’issue de leur rencontre. «Plus de succession sans fin de sous-traitants et de meilleurs contrôles tout au long du processus. Ce sont quelques-uns des éléments qui ont été discutés et qui pourraient apporter des réponses aux conclusions de l’inspection sociale.»