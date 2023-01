Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

7 Koffi: mis à part les tentatives assez lointaines de Salah et de Fofana en début de match, il a vécu une première heure tranquille. Suppléé ensuite coup sur coup sur sa ligne de but par Zorgane et Badji sur des frappes de Ngadeu et Hauge (66e) avant de sortir du pied la tentative de Cuypers (86e).

6 Bager: il a été l’une ou l’autre fois mis en difficulté en début de match par Salah ou Fofana, qu’il laisse tirer, mais s’en est sorti sans dommage. Une excellente intervention devant Salah juste après la reprise pour annihiler une dangereuse contre-attaque.

6 Hosseinzadeh: très actif avec, dès la 2e, une reprise trop enlevée. Aurait ouvert le score avant la pause sans la belle parade du gardien gantois. Croise trop sa tentative, juste avant sa sortie, alors qu’il était en position de conclure après une bonne remise de Kayembe. Avait eu, en première période, un mouvement litigieux du bras qui aurait pu amener un penalty.