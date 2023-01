Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’avocat de l’eurodéputé Marc Tarabella, Me Maxime Töller, n’a pas mâché ses mots suite à la double exclusion de son client du groupe européen S&D et du PS.

Pourquoi pas Arena ?

« C’est quand même assez incroyable alors qu’il n’a même pas encore été entendu, ni inculpé (…) Le plus choquant, dans la position du PS, c’est de prendre cette décision dans son dos (…) M. Tarabella est déçu et a le sentiment de deux poids, deux mesures (…) Il y a une différence de traitement entre Marie Arena et Marc Tarabella. »