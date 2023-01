Un gros défi pour notre gouvernement face à la détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: les atouts de la Belgique pour le libérer

Certains préconisent le déplacement de notre ministre des Affaires étrangères pour négocier avec les Iraniens. Ce n’est possible que s’il y a l’espoir de faire bouger les choses et là, on en revient à la question centrale : que peut proposer Mme Lahbib qui contenterait l’Iran ? Sans garantie de succès, elle ne fera pas le voyage.

Une autre solution ? L’aide ou la pression des pays européens ? On est toujours plus fort à plusieurs que tout seul, surtout si l’on est un petit pays. L’Union européenne a certainement un rôle à jouer pour sortir de l’impasse. Reste à voir ce qui pourrait amadouer l’Iran ? La libération d’autres « protégés du régime iranien » détenus en Europe ? La promesse d’alléger certaines sanctions qui frappent ce pays ? Cela dit, la terrible répression par le régime du soulèvement populaire en Iran n’est pas vraiment propice à un allégement des sanctions… La menace de nouvelles sanctions alors ? Cela semble assez aléatoire…

L’Iran met la Belgique sous pression et cela reste la seule possibilité de voir Olivier Vandecasteele revenir « rapidement » en Belgique. Le ministre de la Justice dit avoir renforcé l’équipe juridique qui plaidera devant la Cour constitutionnelle : « On va explorer toutes les pistes légales pour le libérer mais toujours en respectant l’État de droit », dit-il. Comme on nous le disait encore jeudi après-midi, si ce transfert ne peut avoir lieu, on sait que cela va se compliquer.

Le traité de transfèrement de détenus entre l’Iran et la Belgique. Ce que veut l’Iran, c’est rapatrier Assadi. Un traité de transfèrement de détenus entre la Belgique et l’Iran a été signé au printemps dernier et voté au Parlement belge en juillet. Un traité sur mesure qui a suscité des réserves morales chez plus d’un député (il est évident qu’une fois rapatrié en Iran, Assadi sera libre comme l’air malgré le danger qu’il représente), alors que l’opposition iranienne l’a porté devant la Cour constitutionnelle. Le traité est donc suspendu jusqu’à ce que la Cour se prononce, ce qu’elle devrait faire en mars (l’audience se tiendra le 15 février).

Si la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), travaille d’arrache-pied à sa libération, dans la discrétion la plus absolue (tout juste a-t-on appris qu’elle a eu un nouveau contact avec son homologue iranien lundi, mais que peu de choses en sont sorties), son collègue Open VLD de la Justice est médiatiquement plus présent. Il a promis de tout faire pour ramener Vandecasteele en Belgique, mais il reste très évasif sur les atouts que la Belgique peut avancer pour arriver à ses fins. Quels sont ces atouts en fait ?

Texte déposé à la Chambre par les partis de la majorité, résolution votée par le Parlement européen qui hausse le ton et veut de nouvelles sanctions contre le régime iranien, rassemblement, dimanche prochain, à Bruxelles, en soutien à Olivier Vandecasteele, détenu depuis près d’un an en Iran…

Mais l’Iran l’appelle. Norwegian Refugee Council l’engage en 2015 comme directeur de projet à Téhéran, avec pour mission d’accueillir les réfugiés afghans. Célibataire, il s’installe dans un appartement rempli de chats dans le quartier de Farmanieh. Il enchaîne une mission avec Relief International. Celle-ci s’interrompt en mai 2021 pour divergence de vues. C’est en allant chercher ses affaires, en février 2022, qu’il a été interpellé. Mis à l’isolement, il a pu rencontrer sept fois l’ambassadeur belge à Téhéran, Gianmarco Rizzo, et parler trois fois avec sa famille via WhatsApp. Selon sa famille, sa force de caractère est ce qui le maintient en vie.

Il part en 2005 à Lyon où il donne le jour des cours à Bioforce, une formation pour les humanitaires, et, le soir, ramasse des prostituées et des SDF dans la rue avec Médecins du Monde. Cette ONG le remarque et l’envoie à Kaboul où il gère, jusqu’en décembre 2011, un programme de traitement des héroïnomanes. Ensuite, c’est le Mali, puis un retour au desk Sahel de Médecins du Monde. Installé au marché aux Poissons à Bruxelles, il savoure les soirées avec ses amis.

Son père le destine à la reprise des affaires familiales et il entame en 1998 des études d’économie à l’Université Saint-Louis, poursuit avec un Master à la Louvain School of Management (UCL) et conclut avec un post-graduat à la KUL en relations internationales et résolution des conflits. À la fin de ses études, en 2004, il se rend au Népal alors qu’un tsunami dévaste les pays limitrophes de l’Océan indien. C’est sans doute là qu’il a été pris par le virus humanitaire.

« On parlait flamand à la maison mais il a fait sa scolarité en français », explique sa sœur Nathalie. « Sauf à 12 ans, quand les parents ont décidé qu’il devait faire deux ans d’internat à Courtrai. » Pour le reste, Olivier fait ses primaires et secondaires à Notre-Dame à Tournai. Il est passionné de volley-ball et joue en compétition avec l’Olympic Tournai Templeuve. Il aime le rock, découvre Depeche Mode et Nirvana. Plus tard, il s’orientera vers la World Music.

L’otage belge est le benjamin d’une famille de trois enfants. Deux sœurs : Nathalie et Virginie. Une mère au foyer, dévouée aux autres. Son père a géré l’un des plus grands concessionnaires de voitures de la région entre Courtrai et Tournai. La famille est issue d’un petit village flamand près de Courtrai mais s’est établie à Ramegnies-Chin pour créer une filiale du groupe Vandecasteele dans la cité aux Cinq Clochers.

Tout a basculé pour lui dans la soirée du 24 février 2022. Ce soir-là, il est chez des amis à Téhéran. Il veut leur dire au revoir car, le lendemain, il doit revenir à Bruxelles après ce court séjour où il a clôturé le bail de son appartement et récupéré ses affaires. On commande des pizzas mais au lieu d’un livreur, ce sont des hommes civils armés qui s’engouffrent. « Ils ont séparé les hommes et les femme », raconte son grand ami Olivier Van Steirtegem. « Olivier est agenouillé et menotté. Il ne s’oppose pas. Il demande de pouvoir contacter l’ambassade, ce qui lui est refusé. »

Le Parlement se mobilise pour soutenir Olivier

Les politiques se mobilisent aussi à la Chambre. Une proposition de résolution visant la libération immédiate et inconditionnelle du travailleur humanitaire a été cosignée par Jasper Pillen (qui a soumis le texte aux autres députés), Marianne Verhaert et Goedele Liekens (Open VLD), par Marie-Christine Marghem (MR), Daniel Senesael (PS), Samuel Cogolati et Wouter De Vriendt (Écolo-Groen), Els Van Hoof (CD&V), Vicky Reynaert (Vooruit). Soit tous les partis de la majorité. « Nous souhaitons que la Chambre condamne par le biais de la présente proposition de résolution l’arrestation et la détention arbitraires d’Olivier Vandecasteele ainsi que son procès inéquitable et appelle l’Iran à libérer notre compatriote immédiatement et sans conditions. La présente proposition est également une marque de soutien à la famille d’Olivier. »

Le texte demande aussi au gouvernement fédéral, entre autres, de continuer à considérer la sécurité et le bien-être de M. Vandecasteele comme une priorité absolue ; de maintenir des contacts étroits avec sa famille et de faire tout ce qui est possible pour assurer son retour en toute sécurité. D’intervenir pour autoriser Olivier à avoir des entretiens téléphoniques et des contacts fréquents avec sa famille. Ou de lui administrer des soins médicaux adéquats et de cesser et prévenir immédiatement toute forme de torture et de mauvais traitements.