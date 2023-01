La régionale d’Ecolo présente ses nouveaux coprésidents pour l’arrondissement de Verviers

À un an de 2024 et des élections, fédérales, régionales, communales et provinciales, les différents partis se mettent en ordre de bataille. C’est le cas d’Ecolo dans l’arrondissement de Verviers qui vient de désigner ses 4 coprésidents.

de videos

Lire aussi 5 hôtels fermés au même moment à Spa: «On va tout changer, le sol, les murs, les plafonds, rien ne reste»

Il y a des éléments neufs et des plus anciens puisque Dorian Kempeneers et Eva Franssen rempilent pendant que Gilberte Petit et Manu Verbrugghen arrivent. Exit donc Arnaud Fagard et Monica Defraiteur. Dorian Kempeneers est un ancien échevin d’Olne, il vit maintenant à Pepinster et est le directeur du centre écopédagogique le Fagotin à Stoumont. Eva Franssen est à la retraite et vient de Jahay. Elle est président depuis 6 ans. Gilberte Petit est membre de la locale de Limbourg et est kiné en maison de repos. Elle sera la trésorière du groupe. Manu Verbrugghen est de Thimister, il est chargé de communication au sein du cabinet de la ministre Céline Tellier. Il a été Verviétois de l’année.