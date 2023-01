Bonne nouvelle si vous faites vos courses en France: «Toujust», le supermarché aux prix «5% à 10% moins chers», arrive!

Bon plan si vous faites vos courses près de Lens ou de Cambrai : la nouvelle chaîne de supermarchés Toujust prévoit de s’y implanter entre mi-avril et début mai, et elle promet des prix « 5 % à 10 % moins chers » qu’ailleurs. Le premier magasin ouvrira le 1er mars à Alès (Gard), et une cinquantaine verra le jour avant la fin de l’année.

Toujust se veut comme un « modèle anti-crise ». Et pour battre la concurrence sur le front des prix, c’est le modèle économique qui est repensé. Par rapport à ses concurrents Toujust compte « supprimer les intermédiaires – ainsi que leurs marges respectives – qui pèsent sur les caddies », explique Fabrice Gerber, le fondateur, passé chez Aldi, System U ou Leclerc.