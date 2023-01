Netflix explose les attentes avec plus de 230 millions d’abonnés dans le monde

«Je suis tellement fier de nos 25 premières années, et tellement enthousiaste pour les 25 prochaines», a déclaré Reed Hastings, qui avait à l’origine créé un service de location de DVD par courrier. Il va rester au sein de l’entreprise en tant que «président exécutif».

Il avait recommencé à séduire par millions au troisième trimestre, et a ensuite gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre, bien plus qu’escompté.