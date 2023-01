John McEnroe fustige l’organisation de l’Open d’Australie: «Dans quel autre sport on joue jusqu’à 4h du matin?»

Après 5h45 de jeu, Andy Murray a renversé Thanasi Kokkinakis lors du deuxième tour de l’Open d’Australie. Un match presque légendaire. Menés deux sets à rien, l’Écossais a finalement joué et gagné le match le plus de long de sa carrière à 4h06 du matin. Une programmation qui ne plaît pas à John McEnroe ; sept fois sacré en tournois du Grand Chelem.

Sur les antennes d’Eurosport, il a salué la performance de Murray : « C’est l’une des choses les plus incroyables que j’ai vues depuis toutes ces années où je regarde le tennis. » Avant de finalement pointer du doigt les organisateurs. Il a déclaré ainsi : « Cela arrive rarement, mais pour moi, ils (ndlr : l’organisation) devraient s’assurer que cela n’arrive pas. Cela va être un match dont les gens parleront longtemps, mais c’est aussi un match qui affecte grandement les chances d’Andy d’aller plus loin dans le tournoi. Ce genre de situation s’est déjà produit par le passé et cela a affecté les joueurs à chaque fois. Dans quel autre sport – Coupe du monde, football américain ou NBA – jouent-ils jusqu’à quatre heures du matin ? C’est absolument absurde que ces choses se produisent, a-t-il martelé. Il devrait y avoir une sorte de point limite… Après, quelle est l’heure la plus tardive où les joueurs devraient arrêter ? Ces choses doivent être réglées. »

Et de conclure sur le niveau affiché par Andy Murray : « C’est un joueur légendaire et je pense que ce type de match cimente sa réputation même si la probabilité qu’il récupère vite n’est pas élevée. J’espère qu’il pourra profiter du moment et espérer rebondir dans une certaine mesure. »