Gazette Foot #10 est sorti : visionnez gratuitement notre émission sur le foot carolo avec l’entraîneur d’Erpion (P2) Jonathan Favest et le président de Baulet (P4) Manu Sacré !

La Communauté des Entraîneurs Francophones de Football (CEFF), pour que l’entraîneur se sente moins seul Voici en accès lecture gratuit notre coin du tacticien, la rubrique hebdomadaire du Carolo Pierre Salme, diplômé UEFA A et entraîneur-adjoint à Namur, en D2.

Il n’est pas seul. - J.T.

Par la rédaction

Pierre Salme, formateur UEFA A.

Quand on parle tactique, on pense bien entendu immédiatement au rôle de l’entraîneur. Même s’il ne représente qu’une infime partie du travail, surtout au niveau des équipes de jeunes, cet aspect souligne combien celui qui a la responsabilité technique d’une équipe est amené à se poser des questions. C’est pour l’aider à répondre à ces interrogations qu’a été créée la Communauté des Entraîneurs Francophones de Football (CEFF), qui regroupe actuellement près de 800 entraîneurs de tout niveau. Parmi ses membres, on retrouve des pros (José Riga, Yannick Ferrera…) mais aussi des formateurs U6.

« Le rôle de notre ASBL est double », explique Patrice Sintzen, coordinateur de la CEFF. « Qui dit communauté dit partage et échange. Nous pensons qu’il est important que les entraîneurs et formateurs ne travaillent pas seuls dans leur coin. L’époque où les coaches pensaient avoir découvert le dernier Coca-Cola dans le désert est révolue. Toute forme d’égocentrisme nuit à la fois au formateur et aux joueurs qu’il est appelé à faire progresser. »

La formation faisant partie du partage d’informations, la CEFF met aussi l’accent sur l’importance des cours d’entraîneur. « En étroite collaboration avec le département Formation des Cadres de l’ACFF, dont nous partageons la vision, nous organisons les formations continues qui permettent aux entraîneurs déjà diplômés de renouveler leur licence UEFA mais nous ne voulons pas être juste une usine à recyclages. C’est pourquoi, tout au début de la chaîne, nous organisons aussi la formation Aspirant qui, pour 15 euros et en 16 heures seulement, permet à chaque formateur débutant de découvrir le « métier » de formateur. »

La cotisation annuelle à la CEFF est de 30 € par saison. Les membres bénéficient d’une priorité d’inscription et d’une réduction de 50 % sur le prix des formations continues.