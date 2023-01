Mercato: Thomas Henry se rapproche d’une arrivée à Anderlecht

Alors que Fabio Silva se rapproche du PSV Eindhoven, Anderlecht pourrait avoir trouvé son remplaçant en la personne de Thomas Henry. Selon des sources italiennes, le Sporting serait en pole position pour attirer l’attaquant de 28 ans sous contrat au Hellas Vérone. Avant cela, il avait discuté avec la Salernitana mais il n’y a pas eu d’accord entre les différentes parties. Ainsi d’après Nicolo Schira, l’ancien joueur de Louvain est très proche de signer à Anderlecht.

Si cela se confirme, il devrait plutôt s’agir d’un achat définitif plutôt que d’une location de six mois. Le club de Vérone lâchera son avant-centre si Anderlecht dépose cinq millions d’euros sur la table. Soit le montant payé par Vérone il y a… six mois. S’il a découvert l’Italie du côté de Venise, Henry avait changé de club l’été dernier. Mais cela ne se passe pas très bien du côté de Vérone. Il ne joue plus depuis la reprise du championnat. Sans doute en raison de faibles statistiques de deux buts et un assist en quinze matchs de Serie A.

Forcément, le nom de Thomas Henry n’est pas inconnu en Belgique puisqu’avant d’évoluer en Italie, le Français avait déposé sa carte de visite en Belgique du côté de Tubize et surtout de Louvain. En deux saisons, il avait inscrit 45 buts avec la formation louvaniste.