Scène spectaculaire sur l’autoroute E314: un camion Delhaize perd une roue en pleine route, la dashcam d’une voiture capture l’incident!

Ce jeudi, une scène spectaculaire a été filmée sur l’autoroute E314 à hauteur de Halen, dans la province du Limbourg. Sur la vidéo capturée via la dashcam d’une voiture, on peut voir un camion Delhaize perdre une roue, et ce en pleine route !

Des étincelles commençaient alors à jaillir de l’arrière-gauche du poids-lourd, forçant les autres conducteurs, sous le choc, à freiner. Fort heureusement, l’incident n’a pas fait de blessé ou de dégât.