La reine a 50 ans, mais qui est la vraie Mathilde? Cinquante bougies pour une reine omniprésente, hyperactive, mais qu’au final, on connaît peu. Mathilde, une « hyper-queen » qui ne laisse rien au hasard.

Par Patrick Weber

C’est sa décision, il n’y aura pas de célébration publique ni de manifestation officielle à l’occasion de son anniversaire. Un cap qu’elle souhaite passer dans l’intimité, mais est-il seulement possible pour l’épouse d’un roi de souffler 50 bougies en toute discrétion ? D’autant plus que la princesse devenue reine prend beaucoup la lumière depuis qu’elle a intégré le club très fermé de la famille royale, en 1999. de videos En vingt ans, les Belges ont assisté à une véritable métamorphose. La timide jeune femme s’est muée en reine qui exerce pleinement son rôle… et qui aime ça ! Professionnelle au point de ne jamais se révéler totalement et verrouillant parfaitement sa communication. Mais qui est la septième reine des Belges ? Quelle femme se cache derrière l’image (trop) parfaite d’une hyper-queen ?

Lire aussi 50 ans de la reine Mathilde: des pièces en or à son effigie vont être émises pour son anniversaire Le sceau du silence D’après Joëlle Vanden Houden, longtemps journaliste de l’émission « Royalty » sur VTM et coautrice du livre « Mathilde 50 » (aux éditions Houtekiet, uniquement en néerlandais), la souveraine est avant tout une femme forte qui ne se laisse pas dicter sa conduite. « Elle est LA reine, les choses ont bien changé depuis qu’elle est apparue pour la première fois sur le perron de Laeken, toute timide, devant les journalistes. » Mathilde est beaucoup moins lisse qu’il n’y paraît. La preuve ? Il est quasiment impossible de recueillir des témoignages de proches à son propos. Des échos, bien sûr, quelques chuchotements venus du monde feutré de l’aristocratie belge, mais toujours sous couvert de l’anonymat… on est bien loin des déballages à la Harry et Meghan !

Mais alors, que nous apprennent ces échos, ces « off » ? Ils nous décrivent une control addict qui ne laisse aucune place à l’imprévu. La Reine n’aime pas l’improvisation, chaque activité doit être soigneusement préparée. Elle travaille ses dossiers et suit les réseaux sociaux pour examiner tout ce qui peut être dit à son propos. Très exigeante envers elle-même, mais aussi avec les autres, elle s’astreint à une discipline de fer et ne comprend pas qu’il n’en aille pas de même pour ses collaborateurs.

Lire aussi La surprenante habitude vestimentaire de la reine Mathilde La diplomate Machteld Fostier, une femme, discrète et incontournable, est sa plus proche collaboratrice. « Elle est très importante, mais elle ne se met pas en avant et refuse les interviews, car c’est Mathilde qui apparaît toujours au premier plan », précise Joëlle Vanden Houden. En clair, chacun doit connaître sa place. Tous ceux qui travaillent pour la souveraine vous diront la même chose : il faut être pleinement disponible, discret et efficace. Il ne faut pas compter ses heures et être toujours prêt, le week-end, après un dîner de gala ou tôt le matin, pour entamer une visite d’Etat. Brushing à corriger, tenue mal repassée ou discours à relire, aucun détail n’est oublié. D’aucuns regrettent de ne pas avoir un rapport plus convivial avec Mathilde, qui veille à mettre en place une distance royale. Ce qui lui a valu son unique polémique depuis son mariage, la fameuse question liée à sa volonté supposée d’être appelée « Majesté ». Certains y ont vu une trace de vanité. D’autres préfèrent y lire sa volonté de rendre du prestige à la fonction royale. Mais libre à vous d’utiliser « Madame » si vous préférez.