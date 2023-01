Le cri du cœur des parents de Loan, 17 ans, mort inopinément d’une bactérie rare: «On n’a aucune idée de la manière dont il a chopé cette saloperie»

Stéphanie : « Le 30 décembre, Loan s’est plaint de maux de tête, faisait de la température et a vomi une fois. Il ne présentait aucune photophobie (sensibilité accrue à la lumière, NDLR), ni de raideurs dans la nuque… Étant moi-même infirmière, j’ai pensé à la grippe. Le soir, il allait mieux quand il est allé se coucher. Il s’est à nouveau senti mal vers 3 h 30 du matin, j’ai aperçu une tache rouge à son doigt, j’ai cru à un purpura. On a filé aux urgences. Une fois à l’hôpital, son état s’est dégradé. Loan s’est retrouvé en réanimation où l’équipe s’est mobilisée de manière admirable. Mais il était sans doute déjà trop tard… Il a été admis le 31 décembre, il nous a quittés le 5 janvier. »

Auprès de nos confrères de La Voix Du Nord, Jean-François et Stéphanie, les parents du jeune Loan, appellent aujourd’hui les familles à faire vacciner leurs enfants sans tarder contre la méningite B.

Jean-François : « On n’a aucune idée de la manière dont il a chopé cette saloperie… Où ? Quand ? Comment ? C’est un mystère qui nous ronge. Notre vie a basculé en 12 heures. Le 30 au matin, il faisait encore un footing… L’Agence régionale de santé (ARS) nous a contactés le 3 janvier, quand le méningocoque B a été formellement identifié, pour recenser les gens que Loan avait croisés les jours précédents. Comme à nous et notre deuxième fils, je pense que deux jours d’antibiotiques leur ont été prescrits. Loan n’était pas allé au lycée, c’était les vacances scolaires. Il était très peu sorti, il révisait son bac français. C’était un garçon tranquille. Un doux géant… »

Vous ne saviez rien de cette maladie avant le drame ?

Stéphanie : « Des méningites B, j’ai dû y être confrontée trois ou quatre fois en 25 ans de carrière… Le problème, c’est que quand ça vous tombe de dessus, ça ne pardonne pas. On n’en meurt pas forcément mais les séquelles sont terribles. On a appris que des cas s’étaient manifestés dans la région de Strasbourg en fin d’année dernière. On a aussi entendu parler du petit garçon de Marpent. J’ai le sentiment qu’il se passe un truc chez nous actuellement. »