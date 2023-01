Miss Belgique: une candidate opère un changement radical, trois semaines avant l’élection (photos) Cheany Van der Jeugt, finaliste à l’élection Miss Belgique, a perdu trois tailles de bonnet. Elle explique que c’est l’aventure auprès d’autres aspirantes au titre de reine de beauté qui l’a convaincue de subir une réduction mammaire. Joel Hoylaerts / Photonews/Photo News

Finaliste de Miss Belgique, Cheany Van der Jeugt est passée d’un bonnet F... à un bonnet C. La jeune femme de 25 ans explique à nos confrères de Het Laatste Nieuws qu’elle en avait « marre de cette image superficielle », c’est pourquoi, à trois semaines de l’élection, elle a décidé de se faire opérer pour réduire son tour de poitrine. « C’était peut-être un risque de subir cette opération si peu de temps avant le concours, mais je suis très heureuse de l’avoir pris », se réjouit-elle. Joel Hoylaerts / Photonews/Photo News

« Mes seins étaient beaucoup trop gros et ne suscitaient que de la négativité », a-t-elle poursuivi. « Les petits seins sont beaux aussi, je l’ai réalisé grâce à l’aventure de Miss Belgique. »

« Mes seins étaient beaucoup trop gros et ne suscitaient que de la négativité », a-t-elle poursuivi. « Les petits seins sont beaux aussi, je l'ai réalisé grâce à l'aventure de Miss Belgique. »

Cheany précise toutefois que si elle avait pu choisir, elle serait revenir à sa « taille naturelle, un petit bonnet B », mais pour des raisons esthéthiques, ce n'était pas possible. « Car j'avais un bonnet F et l'excès de peau aurait été trop important, ce qui m'aurait obligée à subir un lifting de la poitrine. J'ai donc à nouveau opté pour des implants mammaires, mais les plus petits, et je me sens beaucoup plus heureuse. »

« C'est comme si on m'avait enlevé un poids des épaules », a-t-elle ajouté. « Littéralement aussi. J'ai perdu deux kilos sur la balance. C'est drôle, mais pour la première fois, je peux à nouveau tenir mes deux bras à plat le long de mon corps. (...) Mes seins étaient beaucoup trop gros et me gênaient dans mes mouvements. » L'aventure Miss Belgique a changé sa vie Ce serait grâce aux autres candidates, mais aussi à la suite de commentaires pas très sympathiques reçus après la diffusion de son portrait, que Cheany Van der Jeugt se serait remise en question. « J'ai parlé ouvertement et honnêtement de mon augmentation mammaire et de mes injections ponctuelles aux lèvres, mais aussi de la façon dont la chirurgie plastique s'intègre aujourd'hui dans un concours de beauté. Malgré ça, les critiques n'ont cessé d'affluer », a-t-elle déclaré. « Il y a d'autres finalistes qui ont eu recours à la chirurgie plastique, mais c'est moi qui en ai été le symbole. C'est logique. Mes seins étaient aussi la première chose que l'on voyait lorsque j'entrais quelque part. » Et d'avouer que « sa participation à Miss Belgique a joué un rôle supplémentaire dans cette décision. Vous êtes constamment entourée de femmes ayant tous les types de corps. C'est comme ça que j'ai compris que les petits seins sont beaux aussi. J'ai commencé à mieux accepter mon corps, à l'aimer davantage. » Joel Hoylaerts / Photonews/Photo News « Je suis heureuse que ma participation ait entraîné un tel changement », conclut la jolie blonde. « Au final, c'est plus sain pour mon corps. Les seins lourds peuvent entraîner un essoufflement plus rapide lorsque vous faites sport, ce qui n'est pas bon pour le cœur. Cette réduction mammaire est bonne pour tout, et j'espère aussi me débarrasser de mon étiquette de fille superficielle. J'espère paraître plus naturelle pendant l'élection. »