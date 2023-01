Fedasil devra vendre des biens pour payer les astreintes

Un huissier a été mandaté à la fin du mois de décembre et a dressé une liste des biens à saisir. Elle comprend notamment une télévision, des meubles de l’espace lounge et 6 bancs, des biens estimés non-essentiels à la mission de Fedasil.

« Nous examinons les deux décisions du juge – qui portent sur des astreintes de plus de 13.000 euros dans un cas et de plus de 99.800 euros dans le second cas, ndlr – et les suites que nous devons y donner », a réagi dans les colonnes de La Libre Fedasil.