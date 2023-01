La saison 5 de «Balthazar» est-elle vraiment la dernière? Pas si vite… Tomer Sisley redonne de l’espoir aux fans de « Balthazar » : oui, il pourrait un jour rejouer le légiste préféré des Français. Mais, il y a un mais… TF1

Par L.V.

Alors que la cinquième de « Balthazar » vient d’être lancée ce jeudi, sur la Une et TF1, les téléspectateurs se demandent déjà si les épisodes à venir seront vraiment les derniers, comme annoncé par TF1 et Tomer Sisley. Il faut dire qu’avec « HPI », la série est l’un des plus gros succès des petits écrans français. Diffusée durant le deuxième confinement, la troisième saison avait fédéré jusqu’à 8 millions de téléspectateurs ! La quatrième avait fait un peu moins bien (5,52 millions de fidèles en moyenne), mais s’était maintenue dans le haut du panier des meilleures audiences de l’année. de videos Lire aussi «À la fin de la saison 4, on voit une drag-queen… c’était moi!»: Tomer Sisley nous explique sa transformation stupéfiante dans «Balthazar» Pourquoi alors mettre un terme à une série qui marche encore ? « Je m’en voudrais terriblement de faire la saison de trop », nous a confiés Tomer Sisley. « Je trouve ça horrible de s’arrêter parce qu’on a fini par ennuyer tout le monde. Moi, je préfère frustrer que lasser ! »

Mais si la saison 5 faisait aussi bien, voire mieux que la saison précédente… pourrait-il changer d’avis, et renfiler à nouveau la blouse du légiste préféré des Français ? « Je ne dirai jamais : fontaine, je ne boirai de pas ton eau, parce que je n’ai pas la prétention de savoir de quoi demain sera fait », nous a-t-il soufflés. « Est-ce que, dans un avenir plus ou moins lointain, je pourrais remettre le costume de Balthazar ? Oui, c’est possible ! »

Et de nuancer toutefois sa réponse : « Même si cette saison a une vraie fin, c’est possible que je revienne en Balthazar, parce qu’on peut toujours trouver une astuce. Mais, j’ai envie de vous dire… ne comptez pas trop dessus. Pas tout de suite, quoi ! »

Des propos qui laissent à penser que la saison 5 de « Batlhazar » pourrait s’achever dans les larmes. Enfin, ce ne sont que des suppositions…