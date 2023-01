Les médecins se trompent de diagnostic et la renvoient chez elle: la petite Lacey, 4 ans, n’était pourtant qu’à quelques heures de la mort…

En 2017, alors qu’elle était âgée de 4 ans, Lacey-Mae se plaignait auprès de ses parents de souffrir de maux de tête. Ces derniers n’ont pas hésité et l’ont immédiatement emmenée aux urgences.

Pour les médecins, il n’y avait rien de grave. Mais Rob et Donna ont suivi leur instinct de parents. Et heureusement, car la fillette n’était qu’à quelques heures de la mort, comme le relate The Sun.