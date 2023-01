Guerre en Ukraine: les chars occidentaux ne changeront «rien» sur le terrain, assure le Kremlin

« De telles livraisons (de chars) ne pourront rien changer fondamentalement, elles créeront de nouveaux problèmes pour l’Ukraine », a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, citant la charge liée à « l’entretien et la réparation » des engins endommagés.

« Nous constatons une implication indirecte et directe des pays de l’Otan (dans le conflit), nous entendons des déclarations, nous voyons que la volonté de s’impliquer de plus en plus domine », a-t-il poursuivi.