Les commerçants, les bénévoles et les travailleurs mis à l’honneur aux voeux de Comines

Résidents, associations ou entreprises, tous étaient les bienvenus aux vœux de la bourgmestre. Organisée pour la première fois en 2019, ce n’est que cette année que la deuxième édition a pu avoir lieu après une pause de deux ans due à la crise sanitaire. Des vœux pour tous les habitants de la commune frontalière et des mots de remerciements pour tous ceux qui y travaillent. La ville, dirigée par la bourgmestre Alice Leeuwerck, a également profité de l'occasion pour passer en revue certaines étapes importantes. Ils ont examiné tous les projets qui ont déjà été réalisés et se sont également penchés sur ce qu’il reste à venir. Les échevins Philippe Mouton et Didier Soete se sont penchés sur les finances de la ville et l'évolution écologique. L'ensemble de l'événement s'est terminé par un verre de l'amitié, où les résidents ont pu présenter, à leur tour et de vive voix, leurs vœux aux élus présents. Surtout que de nombreux citoyens ont été mis à l’honneur. Travailleurs, bénévoles, commerçants ont reçu les honneurs de la Ville pour leur départ à la retraite :

Rita et Dominique Bonte-Verfaillie – Boucherie Bonte ; Jean-Marie Vandelanoitte – Optilens ; Bernard et Lucrèce Wellecan – Au Corentje ; Vincent Bataille – Brasserie Bataille-Dumortier ; Marie-Noëlle Gonzalez – Aux Délices.