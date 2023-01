Le beau message de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi après leurs retrouvailles (photo)

Le PSG s’est imposé, 4-5, contre une sélection de joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr à l’occasion d’une joute amicale organisée en Arabie saoudite, jeudi soir.

Un match de gala opposait deux des plus grands joueurs du monde, Messi avec le Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo avec une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Nassr, son nouveau club, et Al-Hilal, deux clubs majeurs du championnat saoudien. Et les superstars ont rempli leur rôle, Messi ouvrant la marque (3e) et Cristiano Ronaldo lui répondant sur pénalty (34e).

Après le match, Cristiano Ronaldo a posté un joli message sur Instagram pour Lionel Messi et les autres joueurs du PSG : « Tellement content de revenir sur le terrain et de marquer. C’est toujours bon de revoir de vieux amis. »