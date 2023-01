Un suspect arrêté pour l’incendie de la brigade canine à Woluwe-St-Lambert (vidéo)

Rappelez-vous, le 2 mars 2022 en fin de nuit, le bâtiment hébergeant la brigade canine de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre), situé dans le quartier Andromède à Woluwe-Saint-Lambert, avait été incendié. La force des flammes avait, malgré une intervention rapide du service d’incendie, rendu l’immeuble inutilisable. Et il l’est toujours aujourd’hui ! Par ailleurs, trois véhicules de service stationnés dans l’enceinte du bâtiment avaient été complètement détruits par les flammes et un autre véhicule avait été endommagé à son tour.

Cet incendie avait fortement choqué les maîtres-chiens et tous les membres de notre zone de police mais plus largement aussi, les autorités locales et la population du quartier qui est attachée à la présence de la brigade canine dans le quartier.