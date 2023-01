«Le Suppléant» n’est-il qu’un tissu de mensonges? Des experts remettent en doute des souvenirs du prince Harry

Sorti le 10 janvier, « Le Suppléant » continue de faire couler des litres d’encre. Après avoir donné des interviews sans filtre et dévoilé sa nouvelle vie dans le documentaire explosif de Netflix « Harry et Meghan », le prince Harry est aujourd’hui pointé du doigt pour le contenu de son autobiographie, qui ne correspondrait pas totalement à la réalité. Dans les remerciements de ses mémoires, le duc de Sussex assure pourtant que ses déclarations ont fait l’objet d’un « fact checking » minutieux par la chercheuse Hilary McClellen, de sorte à ce qu’on ne puisse contredire son témoignage, même s’il admet volontiers que ses souvenirs sont faillibles et qu’il s’agit de sa vérité.

En réalité, le prince Harry se trouvait aux sports d’hiver, en Suisse, avec son père et son frère. « Son seul souhait est de rentrer à la maison le plus tôt possible », indiquait alors à l’époque un communiqué de Buckingham Palace.

Une Xbox qui n’existait pas encore

Un autre souvenir – et non des moindres – semble, lui, avoir été inventé de toutes pièces. Dans « Le Suppléant », le prince Harry prétend qu’une Xbox serait le dernier cadeau que lui aurait fait sa mère, Lady Diana, avant de disparaître tragiquement dans un accident de voiture. « J’ai déchiré le papier d’emballage et le ruban. J’ai regardé à l’intérieur », écrit l’époux de Meghan Markle, se remémorant son 13e anniversaire, en 1997. « C’était une Xbox. J’étais content. J’aimais les jeux vidéo. »

Un cadeau que la princesse n’aurait jamais pu lui offrir, puisque la toute première console xBox n’a été commercialisée qu’en novembre 2001. Soit quatre ans après la mort de Diana.

D’autres faits sont également contredits, comme la tenue que portait Meghan lors de leur premier rendez-vous (Harry défend qu’elle était en jeans, avec un pull noir et des talons, alors que son épouse elle-même raconte qu’elle avait opté pour une robe bleue, dont elle a cousu un bout de tissu à l’intérieur de sa robe de mariée) ou encore, un vol Mexique-Angleterre qu’elle aurait réservé pour son père auprès d’une certaine compagnie aérienne, alors que celle-ci n’opérait même pas cette liaison entre les deux pays.

Des souvenirs… ou de la fiction ?

« Le fait que Harry se souvienne mal de l’endroit où il se trouvait au moment de la mort de la Reine mère soulève des questions quant à la qualité de la vérification des faits dans ce livre », relèvent des experts en monarchie. Et Richard Fitzwilliams, spécialiste de la royauté britannique, d’ajouter : « On se demande combien d’autres erreurs factuelles peuvent s’être glissées dans les pages. ».

« Comment peut-on ne pas vous souvenir des moments les plus importants de votre vie ? », peut-on également lire sur les réseaux sociaux, alors que les lecteurs sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mécontentement. « Ce ne sont pas des faits, c’est de la fiction. Harry a un agenda et il y a donc un manque d’impartialité. On ne peut pas faire confiance uniquement à ses souvenirs. »