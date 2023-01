Plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la route qui s’est produit sur la N86 (route de Marche) à Xhoris (Ferrières). Un conducteur semble avoir perdu le contrôle de son véhicule et s’est immobilisé sur la chaussée. Surpris par l’accident et le verglas, six autres véhicules ont été impliqués dans l’accident.

Aucun blessé n’est à déplorer.