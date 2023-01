Le roi Charles III et les princes William et Harry en deuil: la famille royale britannique a perdu l’un de ses plus chers amis (photo)

La famille royale britannique est en deuil. Via The Sun, on apprend la mort de Kuldip Singh Dhillon, un ami proche du roi Charles III et des princes William et Harry, avec qui ils avaient l’habitude de jouer au polo.

Riche promoteur immobilier indien, Kuldip était surnommé « Sooty » par le Roi en raison de sa couleur de peau. Un surnom polémique pour certains, qui n’aura visiblement jamais dérangé le principal intéressé.