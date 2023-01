Sous alcool et amphétamines, la malvoyante était tombée dans la Meuse à Andenne avec son bébé

Le tribunal correctionnel de Namur a accordé ce vendredi la suspension probatoire du prononcé de la condamnation à deux habitants d’Andenne. Ceux-ci devaient répondre de détention d’amphétamines. La prévenue avait par ailleurs dû s’expliquer le 9 décembre de coups et blessures involontaires causés par imprudence ou négligence sur son enfant.

Le 8 décembre 2019 en soirée, la prévenue est tombée dans la Meuse avec son bébé. Malvoyante, elle avait voulu contourner des travaux avenue Roi Albert à Andenne en empruntant le Ravel. Elle et son enfant sont restés 20 minutes dans l’eau, avant d’en être sortis par les pompiers. La prévenue a fait un arrêt cardiaque dans l’ambulance et son enfant se trouvait en état d’hypothermie, mais a survécu. Des traces d’alcool et d’amphétamines (consommés l’avant-veille selon la prévenue) ont été retrouvées dans le sang de la jeune femme.