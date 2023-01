350.000 euros investis par les Établissements Goffin pour la rénovation du magasin de leur station essence à Tiège

Les Ets Goffin ont investi 350.000 euros dans ce beau projet. « Nous sommes repartis de zéro », explique Pierre-André Goffin, administrateur de la société. « On a ouvert le shop en 2016 et il nous semblait opportun, six ans plus tard, de procéder à des changements. Nous avons installé de nouveaux groupes frigorifiques, les rayons ont été agrandis notamment celui de nos bières spéciales… On a également une toute nouvelle sandwicherie et on proposera aussi bien plus de plats préparés qu’auparavant. Nous aurons aussi un espace colis cadeau. Ce projet a été mené avec des entreprises locales. C’est un peu un prélude avant de fêter notre 100e anniversaire en 2025. »