A Huy, les partis d’opposition Ecolo et DéfiPourHuy unissent leurs forces: «On veut se mobiliser face à l’inaction de la majorité» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi matin, Ecolo et DéfiPourHuy présentaient leurs voeux pour cette année 2023. Le rendez-vous était donné au café la Couronne, à proximité du rond-point Baudouin. Comme un symbole. « C’est un endroit symbolique avec vue sur des travaux qui défigurent la ville sans aucune coordination ni dialogue », lance Rodrigue Demeuse, conseiller communal d’Ecolo.

de videos

« La ville est confrontée à des défis immenses. On peut parler du commerce, de l’aménagement du territoire, de la sécurité mais aussi de l’inclusion sociale », poursuit-il. « On se retrouve avec une majorité et une politique qui ne sont pas en phase avec une vision moderne de gérer la ville. Le monde change, mais eux, non. Ce qu’ils répondent à chaque fois, c’est « on a toujours fait comme ça ». Il y a une absence d’écoute. Il est temps de changer cela et d’offrir une alternative du fonctionnement. »