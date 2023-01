Le magasin Aldi de Braine-le-Comte fait peau neuve et va fermer pendant une semaine: «Nous voulons faciliter davantage les achats pour nos clients»

Dès ce samedi 17h et jusqu’au 28 janvier à 8h30, le magasin Aldi de Braine-le-Comte fermera ses portes. Des transformations vont y être effectuées. Le but de celles-ci sera de placer l’assortiment de produits frais à l’entrée du magasin. « Nous voulons faciliter davantage les achats pour nos clients en optant pour un nouvel aménagement de magasin », explique Laurent D’Hase, manager vente pour la centrale d’Aldi Gembloux. « En présentant nos fruits et légumes frais, notre viande fraîche, notre poisson frais et nos repas préparés frais au début du magasin, le caddie peut immédiatement se remplir de produits figurant en haut de la liste de courses », poursuit le manager.

Après la reconversion, les clients découvriront tous les fruits et légumes frais, la viande fraîche et le poisson frais immédiatement à l’entrée du magasin. L’îlot avec les promos hebdomadaires sur les fruits et légumes s’y trouvera également. « De cette façon, une vraie expérience de marché frais sera créée », souligne-t-on chez Aldi.