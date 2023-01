Les vols de nuit ont repris à la base aérienne de Florennes

Comme le rappellent les responsables : « Ces entraînements dans l’obscurité sont indispensables pour nos pilotes afin d’être le plus efficace possible lors de leurs missions ». En effet, ces entraînements tant de jour que de nuit sont nécessaires pour la qualification des pilotes de F-16. Ces derniers doivent être capables d’intervenir en toutes circonstances.

Dans la région de Florennes, les habitants sont habitués d’entendre les F-16 voler pour leurs entraînements de jour mais aussi de nuit. Depuis quelques semaines, les vols de nuit des lundis et mardis avaient été interrompus. La base aérienne annonce qu’ils ont repris cette semaine et se poursuivront jusqu’à la mi-juin.

Le sentiment de les entendre plus fort en soirée peut être influencé par la météo, les vents par exemple. Le soir, il fait également plus calme, les habitants sont peut-être moins occupés et il y a moins de circulation sur les routes.