Un nouvel hommage monumental à Lionel Messi: 25 visages de la star argentine ont été semés dans des champs! (photos)

L’Argentine continue de célébrer son titre mondial et d’honorer sa star. Cette fois-ci, un agriculteur a vu grand et a choisi de représenter le visage de Lionel Messi dans son champ de maïs dans la province de Cordoba, rapporte RTL Info.

La méthode de Charly Faricelli, l’auteur de cette œuvre ? Il concentre de semences pour faire le contraste visuel : « Avec les progrès de la technologie, l’engin agricole sait exactement, à mesure qu’il avance, combien de graines il doit planter à quel endroit ».

L’ingénieur agronome ne s’est pas arrêté là, puisqu’« avant, pendant et après le Mondial, 25 visages de Messi ont été semés, dans cinq provinces ». Une œuvre monumentale pour fêter un peu plus un titre qui l’est tout autant pour les Argentins : « On est très heureux de cet hommage, très heureux du titre au Mondial. Et on s’identifie à la sélection, car elle a souffert avant de gagner, or le monde agricole souffre aussi ». Même après la récolte, le visage de Lionel Messi restera visible.