Drame ce vendredi matin à As: une maison inhabitable après une explosion de gaz, l’occupant grièvement blessé

Une partie de l’une des façades de la maison s’est effondrée et les dommages structurels internes sont importants. Le logement a donc été déclaré inhabitable par les pompiers. « Ce sont les voisins qui ont donné l’alerte. Une ambulance et une équipe du SMUR avaient été prévenues, mais les deux résidents se sont rendus eux-mêmes à l’hôpital. Le toit de la maison s’est soulevé, les murs présentent des fissures et les portes ont été arrachées », a indiqué l’officier des pompiers locaux.

Plusieurs bombonnes reliées à des taques de cuisson au gaz ont été découvertes à l’intérieur de l’habitation. Les pompiers supposent donc que l’explosion a été causée par l’une de ces bouteilles qui présentait un défaut.