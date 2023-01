Foot provincial namurois: remise chez les jeunes uniquement

Pas de remise générale donc. On jouera en Provinciale ce week-end, mais pas chez les jeunes (Provinciaux compris) et en Réserves. « On va préserver les terrains pour les équipes premières. La neige devrait fondre dans les prochaines heures », dit Michel Cabaraux, président du C.P. Namur. « On refera une analyse des terrains ce samedi mais on devrait jouer en seniors. »

Tous les matches amicaux sont interdits à l'exception des matches se déroulant sur terrain synthétique ou en salle