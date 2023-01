Mercato: Antwerp prête Michael Frey à un club de Bundesliga jusqu’à la fin de saison

Michael Frey quitte l’Antwerp pour Schalke 04, où il est prêté, avec option d’achat, jusqu’au terme de la saison. Les deux clubs l’ont annoncé vendredi.

L’attaquant suisse, 28 ans, avait rejoint l’Antwerp en juillet 2021 en provenance de Fenerbahçe. Il s’était révélé en Belgique lors de la saison 2020-2021 lorsque, prêté par le club turc, il avait inscrit 17 buts, dont 14 en championnat, en 31 rencontres avec Waasland-Beveren.

Frey a commencé sa carrière professionnelle aux Young Boys et a aussi joué à Lille, Lucerne, Zurich et Nuremberg.

Avec l’Antwerp, il a totalisé 33 buts en 69 rencontres. Cette saison, son compteur affiche 7 buts en 14 matchs de championnat, auxquels il a ajouté un but en coupe et un but dans les tours préliminaires de la Conference League.

Frey devra aider Schalke à se maintenir en Bundesliga. Au moment de reprendre le championnat, les ’Königsblauen’ sont lanternes rouges avec 9 points en 15 journées et comptent 5 unités de retard tant sur Stuttgart, 16e et barragiste pour le maintien, que sur le Hertha Berlin, premier sauvé.

«Je vais tout faire pour m’intégrer le plus rapidement possible à l’équipe afin que nous puissions marquer des points ensemble», a déclaré Frey dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

L’entraîneur de Schalke Thomas Reis qualifie le Suisse de joueur «horrible à défendre pour n’importe quel défenseur», car il «a une bonne présence sur le terrain et se déplace habilement dans les espaces dangereux.»