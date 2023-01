Le ministère public requiert la culpabilité de Pascal Vandyck, accusé du meurtre de Hiên Ngô Tiêng (88 ans) à Esneux: «Il est l’investigateur de tout»

Christine Pevée a terminé sa plaidoirie en soutenant les propos de Me Wilmotte concernant la possibilité pour l’accuser de faire des aveux. «Je rejoins parfaitement les appréciations de Me Wilmotte par rapport à l’attitude de Pascal Vandyck. C’est à lui, c’est son choix, de vouloir faire ou non une dernière déclaration. Il a le droit de mentir et vous aurez le droit de le croire ou non,» a-t-elle conclu en s’adressant une nouvelle fois aux jurés.