Dans l’émotion et les larmes, Maria Del Rio lance officiellement sa gamme de soins pour le visage (vidéo)

C’est un grand jour pour Maria Del Rio : ce vendredi 20 janvier, elle lance sa propre marque de cosmétiques, composée d’une crème hydratante pour le visage et d’un lift instantané. Une idée qui a germé en elle à force d’entendre les autres lui parler de sa peau ! « Je communique beaucoup avec ma communauté sur les réseaux sociaux », explique-t-elle dans Ciné-Télé-Revue. « J’essaye un maximum d’interagir avec les gens qui m’écrivent et la question la plus récurrente consiste à me demander quel est mon secret pour ma peau et si j’ai un rituel. »

Aujourd’hui, c’est à toute la presse que l’animatrice de Radio Contact s’est exprimée, non pas sans émotion. « C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé possible », a-t-elle confié. « À presque 50 ans, la vie me prouve qu’on peut y croire et que ça peut se réaliser. Ma vie est faite d’un parcours qui m’a toujours semblé impossible, semé de doutes… mais des doutes qui font partie de moi et m’ont aidé à me remettre en question et avancer. »