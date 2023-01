Mathieu, 43 ans, est porté disparu à Remicourt: l’avez-vous vu?

Son véhicule a bien été retrouvé à hauteur de l’entrée principale de la polyclinique mais il ne s’est pas présenté à son rendez-vous et ne s’est plus manifesté depuis.

Mathieu mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a une calvitie et les cheveux rasés sur les côtés. Il porte un bouc et des lunettes.