Felice Mazzù, avant le déplacement du Sporting de Charleroi au FC Bruges: «Notre déception de Gand se transformera en énergie positive»

À peine le match à Gand passé, le Sporting de Charleroi doit déjà se tourner vers le déplacement au Jan Breydelstadion de ce dimanche en début de soirée (18h30). « Le groupe était déçu après le match de ce jeudi parce qu’il estimait mériter plus que ce partage. En même temps, on était satisfait du contenu, de la mentalité et de la volonté. Notre déception de Gand doit se transformer et je suis sûr qu’elle se transformera en énergie positive », expliquait Felice Mazzù ce vendredi après-midi.

Paradoxalement, bien qu’ils luttent pour se rapprocher des Europe Playoffs, les Zèbres se rendront à Bruges dans de meilleures dispositions mentales que leurs adversaires du week-end, pourtant encore de justesse dans le Top 4. « J’entends parler du contexte de ce match depuis ce vendredi matin. Le public brugeois sera chaud et il s’agira d’être attentif et concentré dès le début du match. Je n’ai pas envie de préjuger la réaction du public brugeois, mais c’est un paramètre que l’on doit anticiper. » Le mentor carolo ne veut toutefois pas parler de crise chez son adversaire du week-end. « Je n’ai pas envie de dire que Bruges est en crise, ni de parler de grand club ou de petit club par rapport à la gestion de crise éventuelle. En fonction du statut et des ambitions des clubs, c’est vrai qu’une ambiance négative peut arriver plus rapidement, mais la situation de Bruges n’est pas non plus catastrophique, même si elle ne répond peut-être pas aux attentes. »

Après une très bonne entame de match de Charleroi contre Gand ce jeudi, le matricule 22 devra forcément de surfer sur la même dynamique en début de rencontre à Bruges et ne pas répéter les errements de la première période contre le Cercle dimanche, dont le jeu particulier avait accentué les manquements du Sporting.

La sélection sera connue ce samedi à l’issue de la dernière séance, mais aucun pépin physique supplémentaire n’était à déplorer ce vendredi. Le groupe a forcément été divisé en deux entre les titulaires de la vieille – qui ont essentiellement eu des soins – et le reste des troupes qui s’est entraîné normalement, quoiqu’en groupe restreint. La séance de ce samedi sera plus active, mais toujours en mode récupération. « La récupération sera importante, mais Bruges a aussi joué ce jeudi et donc est dans le même cas. Ce ne sera pas une excuse pour nous. Physiquement, je suis sûr que les joueurs peuvent enchaîner, il faudra voir pour l’aspect mental », concluait le T1 carolo.

Il est déjà acté que Nauris Petkevicius jouera avec les U23. Pour le reste, la décision sera prise ce samedi. Stefan Knezevic n’a plus le droit de jouer en N1, au contraire de Loïc Bessilé – qui a l’âge d’y rester – et de Jules Van Cleemput puisque ce dernier n’a pas joué en D1A cette saison.