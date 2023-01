La neige provoque la cohue sur toutes les routes de la région mais la solidarité s’organise

« Le bus et un chasse-neige se trouvaient sur une rue en pente. Le bus descendait la rue alors que le chasse-neige la montait. Malgré ses pneus neige, le bus a glissé et a percuté l’engin », indique Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège Verviers.

Plusieurs lignes de bus supprimées

La situation étant particulièrement compliquée dans l’arrondissement de Verviers, plusieurs lignes de bus sont à l’arrêt. Il s’agit des lignes 69, 113, 139, 394, 396, 702, 704,705, 706, 710, 717, 738. Sur les lignes qui circulent, certaines ont été déviées. Découvrez la liste complète et actualisée ICI .

Un peu partout dans la région les glissades et les accrochages se multiplient. Camions et voitures sont en difficultés et ne parviennent pas à monter les côtes. La RN629 à Jalhay est fermée dans les deux sens à hauteur de Surister, indique la police fédérale sur son site internet. La circulation est aussi interdite dans la côte de Balmoral à Spa.

Une quinzaine d’interventions est en cours. - D.R.

Les véhicules sont aussi à l’arrêt sur la rue Mitoyenne entre Welkenraedt et Eupen.

Entre la Calamine et Lontzen, la circulation est aussi compliquée sur la RN3. Des internautes font d’ailleurs état d’un accident au rond-point menant à Lontzen et Montzen.

On ne compte plus les camions et les véhicules qui terminent leur course dans le fossé comme aux Tros Marets à Malmedy.

Vu la dangerosité de certains tronçons, la police de la route a demandé à la zone de Stavelot-Malemdy de fermer l’accès à l’autoroute en direction de Verviers.

La grand-route qui permet de rejoindre l’entrée d’autoroute à Spa est bloquée tout comme la nationale qui relie Sart-Station à Francorchamps.

Ça coince aussi du côté de Theux et notamment du Mont Theux où la circulation est très compliquée.

La solidarité s’organise

Vu la difficulté pour certains élèves de regagner le domicile en cette fin de semaine, la solidarité s’organise. Certains proposent leur aide afin de véhiculer des jeunes qui n’auraient pas de moyens de locomotion pour rentrer à la maison.

L’institut provincial d’enseignement agronomique de La Reid, assure sur sa page Facebook qu’aucun élève ne sera laissé sans solution de retour à domicile.

D’autres, comme le propriétaire d’un pick-up, se sont mis au service des automobilistes en difficultés durant une partie de la journée. Bien équipé, l’homme a tracté des voitures immobilisées dans la côte de Tancrémont.