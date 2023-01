Des chutes de neige s’abattent sur la Belgique: accidents, dizaines de km de bouchons, lignes de bus à l’arrêt, les embarras de circulation sont nombreux ce vendredi!

On dénombre plus de 50 km de bouchons dans la province liégeoise . Selon la RTBF, il y a de gros embarras de circulation sur la E42, ainsi que sur des routes secondaires comme la N3, la N62 ou encore la N629.

Même son de cloche à Verviers où, à la Calamine, un bus a glissé sur la couche de poudreuse et a embouti… un chasse-neige. « Le bus et un chasse-neige se trouvaient sur une rue en pente. Le bus descendait la rue alors que le chasse-neige la montait. Malgré ses pneus neige, le bus a glissé et a percuté l’engin », indique Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège Verviers.