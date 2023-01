Grande nouveauté dans le monde de la course à pied régionale: bienvenue au Challenge La Meuse!

C’est une petite révolution dans le monde de la course à pied en région verviétoise : le Challenge l’Avenir, qui comprenait une cinquantaine de joggings tout au long de l’année, devient le Challenge La Meuse en cette année 2023. Le coup d’envoi de ce Challenge new-look a d’ailleurs été donné ce dimanche matin du côté de Visé.

Le Challenge La Meuse comportera au total 52 joggings et 20 trails cette année. C’est une machine bien huilée, menée de main de maître par Benoît Schoonbroodt, qui en reste l’organisateur.

Mais pourquoi ce changement, finalement ? « Comme c’est le cas dans toute organisation, il faut savoir se remettre en question, penser à des nouveautés. Au niveau du Challenge, on essaye d’évoluer année après année pour proposer mieux. En tant qu’organisateur, je voulais revenir à des articles plus personnalisés, plus vivants. L’arrivée de notre nouveau partenaire a déjà ouvert de nouvelles portes. Après 17 ans de partenariat avec l’Avenir, le Challenge tourne la page et a décidé de faire confiance à La Meuse Verviers et au groupe Sudinfo. Vlan (qui fait partie du groupe Sudmedia au même titre que Sudinfo, NDLR) devient aussi notre partenaire », indique Benoît Schoonbroodt, qui avait pris le relais de François Hendricks en fin d’année 2005 suite à la disparition du Challenge Inedisport. « Ce Challenge reprenait alors une vingtaine de courses en région verviétoise et comptait plus ou moins 160 membres. »

Depuis début 2006, le Challenge a énormément grandi, pour atteindre son point culminant en 2016, avec 800 inscrits.

« C’était le sommet, on a dû refuser des gens et des courses. Depuis lors, il y a eu un petit déclin, lié à la multitude des courses, à la montée en puissance des trails, au fait que les athlètes vont plus facilement courir à l’étranger, etc. Les gens ont aussi changé leurs habitudes suite à la crise sanitaire et à la crise économique, mais on a de quoi rester positif », reprend notre interlocuteur.

Ainsi, en 2022, le Challenge comptait pas moins de 600 inscrits et « on table sur le même chiffre pour 2023. On vient de passer la barre des 450 et il est encore possible de s’inscrire jusqu’à la fin du mois de février. Cette inscription coûte 65 euros et offre de nombreux avantages, dont une réduction de 2 euros sur chaque course. Il y a différents bons de réduction, mais aussi un abonnement numérique de 3 mois à La Meuse Verviers et une tombola sur chaque course. Qui plus est, presque tout le monde peut retoucher entre 40 et 60 euros de sa mutuelle ».

Le public du Challenge se caractérise par sa fidélité. « On a un public qui court de semaine en semaine, qui vient jouer la régularité. C’est un public familial et le fait d’aller de village en village permet d’accueillir environ 50 % de locaux sur chaque course. »

Des nouveautés

Le calendrier 2023 du challenge jogging comporte son lot de nouveautés, avec des courses programmées le vendredi soir, le samedi, le dimanche matin ou encore les veilles de jours fériés. « Cette année, le Speed Run Gileppe Challenge, li Gripette di Lincé (Sprimont), le semi-marathon autour du Lac de Butgenbach, le Rabit-Jogging Jeunesse hèvremontoise et la Corrida de la Saint-Hubert (Theux) font leur apparition. On aura aussi plus de longues distances que par le passé », annonce Benoît Schoonbroodt au moment de lancer le Challenge La Meuse 2023.

Autre nouveauté de taille, la possibilité de consulter pratiquement instantanément son temps et son classement à l’arrivée, via un QR Code.

Des points sont attribués sur chaque course, selon une clé de répartition bien précise, ce qui permettra de récompenser les lauréats au terme des 49 épreuves du calendrier.

Du côté du trail, 20 épreuves sont au programme, dont le mythique Olne-Spa-Olne fin novembre.