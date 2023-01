Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouveauté en 2023, une animation spécialement dédiée aux élèves de maternelle : Sam et Charlie, les mascottes du musée partent à la découverte des masques et costumes du monde entier. Les enfants doivent les y aider en apprenant les pratiques masquées des différents continents. Une malle magique (et pédagogique) va les y aider.