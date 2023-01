Basket - Ariol Ngeukam Poudeu et l’UBC Quaregnon croient au maintien: «Je savais que ce serait compliqué, mais pas à ce point-là»

Avec seulement six points inscrits le week-end dernier face à Oostkamp, Ariol Ngeukam Poudeu est un peu la déception du championnat. « Je suis malheureusement peu présent aux entraînements à cause de mon travail », déplore l’intérieur de l’UBC Quaregnon. « Je peux justement suivre davantage les matches de l’extérieur et je constate que la motivation des joueurs n’est pas la même que celle que nous avions ces dernières saisons. C’est sans doute le fait de perdre beaucoup plus souvent que les saisons précédentes qui fait que nous baissons la tête très vite mais c’est vraiment dommage. Personnellement, je suis vraiment gonflé à bloc comme je l’ai toujours été mais malheureusement, je ne peux pas aider ma formation comme je le souhaiterais. » L’ancien joueur élougeois s’attendait à une saison difficile. « Je savais que ce serait compliqué mais pas à ce point-là. Nos prestations contre Comblain et Flénu nous ont permis de montrer que nous pouvons créer l’une ou l’autre surprise à la maison. Le week-end dernier, j’ai trouvé que mes équipiers avaient un bien faible moral. Ils n’ont pas attaqué la venue d’Oostkamp avec le même état d’esprit que face aux ténors de la série. Notre jeu manque cruellement de cohésion. J’ai parfois l’impression que nous ne formons pas une vraie équipe »

Lire aussi Basket (P1) - L’UBC Quaregnon a fait la différence à trois points: «Rarement connu une réussite si importante!»

Retrouver la confiance

Le joueur poursuit : « J’espère que nous allons relever la tête tous ensemble et prendre la venue de Sprimont samedi comme une nouvelle opportunité de prendre un peu d’avance sur notre planning. Si la confiance revient, la réussite va également revenir dans les shoots à distance et c’est ce qui nous manque aussi beaucoup pour l’instant. » Ariol reste persuadé que son équipe peut se sauver. « Même si nous perdons, nous devons jouer 40 minutes face à des équipes comme Sprimont pour que le rythme acquis nous serve pour gagner les matches importants pour le maintien. »