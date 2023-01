Dix mois de prison avec sursis pour le port d’un sabre à Namur: «Je l’ai sorti pour que des personnes menaçantes s’éloignent»

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce vendredi une peine de 10 mois de prison, assortie d’un sursis pour ce qui excède la détention préventive, et une amende de 100 euros à l’encontre d’un jeune homme poursuivi pour des faits de port d’armes et menaces par gestes commis à Namur entre février et octobre dernier.

L’individu avait été interpellé dans la soirée du 25 octobre après avoir sorti un sabre pour menacer d’autres personnes, rue Godefroid à Namur. À l’arrivée de la police, le groupe s’était dispersé, laissant seul l’homme au sabre. Les faits avaient toutefois été filmés par des caméras de surveillance. «Oui, j’ai sorti ce sabre pour qu’ils s’éloignent», a reconnu le prévenu. Selon son avocat, il faisait l’objet de menaces de la part de ce groupe car il ne voulait pas vendre de stupéfiants.