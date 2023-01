Michael Pachen et Cyril Detaeye: «Nous avons la chance de nous amuser chaque jour sur VivaCité, pourquoi partir sur Bel RTL?»

Cyril : « On se connaît depuis des années. Mais on ne se croise pas énormément car nous travaillons dans des centres différents. Il fait les « Ambassadeurs » l’après-midi depuis les studios de VivaCité à Mons. Et je fais le « 8-9 » et « C’est vous qui le dites » le matin depuis nos locaux de Bruxelles. Ceci dit, on s’appelle souvent pour parler radio…

Michaël : « Je suis admiratif de sa carrière : il a fait tous les formats. Avec des émissions musicales destinées aux jeunes sur Fun Radio et sur NRJ. Et aujourd’hui, il a réussi à prendre, avec succès, les commandes d’une émission divertissante comme le « 8-9 », en enchaînant dans la foulée un programme comme « C’est vous qui le dites », où il faut être très solide pour mener de tels débats et tenir la baraque… »

Cyril : « Moi, je suis fasciné par le fait que Michaël arrive, depuis plus de 30 ans, à se renouveler. Il y a plein d’animateurs qui, après autant d’années, ont disparu de la circulation. Michaël, il est toujours là… alors que je l’écoutais déjà étant plus jeune ! Et sa carrière n’est pas terminée, loin de là ! Sans parler que, peu importe l’émission qu’il anime, il arrive à garder le même sourire communicatif dans sa voix. »

VivaCité est aujourd’hui sur la 3ème marche des radios les plus écoutées avec 11,08 % de part de marché, alors qu’elle était numéro 1 lors du sondage précédent avec 15,37 % de PDM. Qui de Michaël ou de Cyril est le responsable de cette chute ?

Michaël : « Je voudrais d’abord préciser l’une ou l’autre chose. On parle bien d’une perte de parts de marché, et non une perte d’auditeurs. Les radios musicales, comme Contact ou Nostalgie, sont généralement écoutées plus longtemps qu’une radio généraliste comme VivaCité ou Bel RTL. Et c’est la durée d’écoute qui a une influence sur la PDM ».

Cyril : « Et le fait de perdre 3 ou 4 minutes de durée d’écoute nous fait perdre quelques parts de marché. Je signale donc qu’en nombre d’auditeurs, Viva est souvent numéro 1. Mais le plus important, c’est que ces derniers résultats d’audiences que vous évoquez concernent… les mois de mai, juin, juillet et août. Cela n’a aucun sens ! Car ça englobe une grille de saison (mai et juin) et une grille d’été (juillet et août). Et les habitudes d’écoute ne sont pas les mêmes. Ces derniers résultats, on ne les regarde pas car c’est impossible de les analyser ! » de videos

Quand une radio perd des auditeurs ou des parts de marché, c’est fréquent que des animateurs accusent un autre d’en être responsable ?

Michaël : « Jamais ! »

Si on entre dans le détail, entre 8h et 10h30, VivaCité est leader devant tout le monde…

Cyril : « J’ai eu la chance de reprendre l’animation du « 8-9 » et de « C’est vous qui le dites », deux programmes qui fonctionnaient déjà très bien avec Benjamin Maréchal. Depuis que je suis arrivé, la part de marché a continué de progresser sur cette tranche. Pourquoi ? Peut-être parce que, en équipe, on a réussi à trouver le bon équilibre. Entre Sarah, Jérôme ou d’autres, chacun est à sa place. Avec de l’humour, des chroniques, des invités. Moi je suis là pour passer les plats. Et il n’y a aucune compétition entre nous. On s’entend tous très bien, et cela doit se ressentir à l’antenne. Au fil des années, l’émission évolue aussi ».

Aucune lassitude de faire la même chose tous les matins ?

Cyril : « Mais non. Je m’amuse chaque matin à faire les deux émissions. Je n’en ai pas marre. Peut-être qu’un jour cela arrivera… Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui ».

Les insultes ou les menaces ne vous touchent pas ?

Cyril : « C’est un apprentissage. Les premières insultes, ça touche. Puis, on se rend compte que ce sont des faux comptes qui se cachent derrière les messages. Parfois, j’appelle pour comprendre et discuter avec eux après l’émission. Le dialogue se passe bien généralement. J’ai quand même eu la désagréable surprise de découvrir, un soir, quelqu’un qui m’attendait devant chez moi ! Heureusement, tout s’est bien passé. Mais il y a de quoi avoir peur… Je n’ai jamais voulu faire ce métier pour recevoir des menaces de mort. Mais cela reste anecdotique par rapport à tout le reste. » de videos

Dans les « Ambassadeurs », c’est plus calme…

Michaël : « Ça se passe très bien ! Tous les jours, je découvre la richesse belge (tourisme, artisanat, patrimoine…) que je ne soupçonnais pas avant de débuter cette émission. Et comme pour Cyril, l’équipe qui m’entoure est géniale ! » de videos

Si Viva est leader le matin, ce n’est pas le cas l’après-midi. Il faudrait diffuser plus de musique, comme le font Nostalgie ou Contact à la même heure ?

Michaël : « Il faut choisir ses batailles… Une radio généraliste ne doit pas tourner le dos à son ADN et son cahier des charges. Mettre en valeur le patrimoine et le tourisme, c’est important. Et on diffuse tout de même 8 ou 9 titres musicaux par heure… L’après-midi, les gens qui écoutent la radio ont un comportement différent par rapport aux auditeurs du matin. »

Vous avez tous les deux des objectifs d’audience ?

Cyril : « Non, il n’y a aucun document qui nous dit que nous devons réaliser tel objectif chiffré. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne les regarde et ne les analyse pas ! »

Si Bel RTL vous contacte…

Cyril : « Je décroche et je dis bonjour… Mais je n’ai aucune raison, humainement et professionnellement parlant, de partir. » Michaël : « J’ai passé 25 années sur RTL, je n’en garde que des bons souvenirs. Bel va se renouveler et n’a plus besoin de moi. Et je suis bien ici ! »