Antonio Spoto s’attaque aux déboires du pont Capitte dans une parodie désopilante (Vidéo): «J’ai travaillé avec des effets spéciaux pour illustrer une réalité!»

Le pont Capitte a déjà fait couler beaucoup d’encre. Ses déboires n’ont évidemment pas manqué d’inspirer Antonio Spoto, 38 ans. C’est samedi dernier que le youtubeur et humoriste a eu l’idée de réaliser une vidéo parodique sur le sujet.

Sur la séquence visible depuis ce vendredi, on peut notamment voir un Louviérois appeler les pompiers parce que sa voiture est en feu avec sa femme à l’intérieur à proximité du pont, un automobiliste qui suit une formation pour apprendre à rouler avec sa voiture sur deux roues…

Dimanche dernier, Antonio Spoto s’est rendu sur les lieux avec ses caméras. « Nous avons tourné de dimanche à mercredi. Il est évident que nombreux sont ceux qui parlent de ce fameux pont. J’ai moi-même des amis qui ont abîmé leur véhicule en tournant à droite vers la rue de la Cantine des Italiens. C’est un peu la folie d’avoir placé des blocs en béton. Il y a même eu un accident très peu de temps après. Je connais bien les lieux en tant que Louviérois. Et je peux vous dire que même moi, je ne suis pas à l’aise quand j’y passe et je veille à bien freiner avant de monter sur le pont », a confié l’humoriste.

Une fois le tournage réalisé, le Louviérois s’est consacré aux effets spéciaux (sa spécialité) et au montage. « J’ai passé plus de deux journées full time. Le temps de travail est quasiment le même pour toutes mes vidéos. C’est la scène où on aperçoit la voiture monter sur la rampe qui m’a pris pas mal de temps. J’ai travaillé avec des effets spéciaux pour illustrer une réalité», souligne le Louviérois.

Ses débuts sur les réseaux en 2011

Antonio Spoto a fait ses débuts sur les réseaux en 2011. Il a également réalisé des capsules pour le « Grand Cactus ». Cet employé de la Maison de la jeunesse Indigo se plaît à réaliser des vidéos où le maître-mot est la dérision. On se souviendra notamment de celle sur le Doudou où l’humoriste n’hésite pas à traiter les participants à l’événement montois de « barakis ».