Attaque au couteau à la gare de Bruxelles-Midi: l’intervention des policiers a également été filmée par un témoin! (vidéo)

Le mardi 17 janvier 2023 au matin, un homme âgé de 17 ans a été agressé au couteau à la gare du Midi, par un autre homme, âgé lui de 18 ans. Les faits semblent s’inscrire dans le cadre d’un différend antérieur entre les deux parties. La victime a été blessée suite à ces faits, sans toutefois que ses jours soient considérés comme étant en danger.

L’auteur présumé des faits a été entendu par le juge d’instruction ce mercredi 18 janvier 2023. Il a été inculpé du chef de coups et blessures volontaires avec préméditation, à mineur d’âge, avec incapacité de travail, et de port d’arme par destination, et placé sous mandat d’arrêt. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits.