Maria Del Rio: qui est Laurent, l’homme de sa vie qui a rendu le projet LELA possible? (photo)

Si le projet de Maria Del Rio a pu voir le jour, c’est grâce au soutien de Laurent, son compagnon, l’homme de sa vie, qui a été à ses côtés dans chaque étape de la création de LELA et a été le moteur qui l’a poussée à se lancer. « Il travaille dans le marketing et la communication. Il est remarquable dans tous ces aspects. C’est quelqu’un qui me pousse à avoir confiance en moi pour faire les choses. Je n’aurais jamais soupçonné devenir entrepreneuse et créer quelque chose comme ça. C’est génial comme sensation. »

Désormais, on découvre pour la première fois son nom et son visage. « C’est une étape importante, mais tellement logique. Ça ne vient pas d’un besoin de dévoiler ma vie privée, mais ce projet, c’est comme un bébé. Il s’est fait à deux. L’un sans l’autre, LELA n’aurait jamais existé. C’est donc normal qu’on voit Laurent aujourd’hui. »

Vendredi, lors de la présentation à la presse de sa gamme de cosmétiques, Maria a longuement rendu hommage à Laurent. « Nous, c’est un peu René et Céline », a-t-elle confié, la gorge nouée. « Je veux lui dire merci. Il travaille en coulisses sur ce projet depuis 9 mois comme un fou, il a mis toutes les fondations en place, il a travaillé dessus jour et nuit, avec sa créativité et ses idées. On a débattu, on s’est encouragés, engueulés. Ce projet est le résultat de notre ambition et de notre passion. j’ai fait ça avec la personne idéale qui m’a bousculée dans le bon sens du terme. »