Un ingénieur dénonce Tesla

Ces révélations s’inscrivent dans le cadre d’un procès intenté contre Tesla après un accident mortel survenu en 2018. D’après le témoignage d’Ashok Elluswamy, l’ingénieur en charge du logiciel Autopilot chez Tesla, une vidéo datant de 2016 et qui fait la promotion du système aurait purement et simplement été mise en scène. Dans cette vidéo, on peut voir une Tesla Model X s’arrêter automatiquement à un feu rouge avant de repartir au feu vert. Mais en réalité, Tesla aurait tout mis en scène avec la cartographie 3D d’un itinéraire prévu à l’avance, et demandé à plusieurs conducteurs de prendre le contrôle du véhicule. La voiture se serait même encastrée dans un mur en essayant de se garer toute seule.

Un témoignage accablant

Selon l’ingénieur responsable de l’Autopilot, « l’intention de la vidéo n’était pas de décrire avec précision ce qui était disponible pour les clients en 2016 ». Une affirmation plutôt embarrassante pour Elon Musk, qui avait relayé le clip dans un tweet en affirmant que la voiture « se conduit toute seule », slogan que l’on retrouve également dans la vidéo. Notez qu’une enquête criminelle au sujet des affirmations de Tesla sur son Autopilot a également été ouverte en 2021 par le Ministère américain de la Justice. Depuis, la marque précise que son système Autopilot ne rend pas le véhicule autonome, mais constitue une aide à la conduite. Une omission qui risque de coûter très cher à Musk, car la justice pourrait l’accuser d’homicide involontaire pour avoir entraîné la mort de conducteurs croyant pouvoir faire confiance à l’Autopilot.