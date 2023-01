«Qui pourrait imaginer un tel vol?»… Portail, papier toilette, frigo: voici les vols les plus insolites en Belgique

Les vols se déroulent souvent en cascade dans certaines communes. C’est notamment le cas actuellement dans la commune de Saint-Ghislain où de nombreuses personnes se sont vues dérober voitures, argent ou encore du mazout. Pour d’autres, les vols qu’ils ont subis étaient plus singuliers.

Une clôture

À Baudour, Guy s’est fait voler son portail ! « Forcément, je n’ai pas pensé à souder mon portail ou à mettre un cadenas. Qui pourrait imaginer un tel vol ? En tout cas pas moi. Je dois dire que je suis assez choqué d’une telle bêtise. », a déclaré l’homme très surpris du vol de cette clôture qu’il avait placé il y’a deux ans.

« À l’arrière de chez moi, je possède un grand champ et comme à l’époque, il y avait de nombreux dépôts sauvages, j’ai décidé de tout clôturer il y a deux ans. »

Des clés de voitures, sans les voitures

Au garage 9 one one, un homme se faisant passer pour un client a volé une boîte contenant une dizaine de clés de voitures. « En fait, cet homme était venu demander un devis pour une réparation. Il se trouvait dans la salle d’accueil. », explique l’un des employés du garage. En attendant le devis, l’homme s’est emparé d’une boîte contenant une dizaine de clés de voitures en espérant voler de l’argent, ce qui n’était pas le cas.

Une solution a été trouvée pour les voitures dont le garage a changé les codes de sécurité pour que ces clés ne fonctionnent plus.

Du papier toilette

En Allemagne, des voleurs se sont emparés d’un butin bien particulier. En tout, ils ont dérobé 256 rouleaux de papier toilette et 15 000 serviettes en papier dans une gare de la ville allemande de Lübeck. Un vol qui a laissé la police perplexe.

Une statuette sur un panneau de circulation

Ce vol des plus particuliers a eu lieu à Lombise. Deux personnages, un homme et une femme prônent sur un panneau routier et sont la fierté du village. En août dernier, ce panneau a été victime de vandalisme et l’un des deux personnages a été volé. « Rendez-nous s’il vous plaît notre petit bonhomme ! Il veille sur le village de Lombise depuis des décennies. Il est notre emblème, un point de curiosité pour les passants », implorait une habitante à l’époque.

Les voleurs avaient aussi essayé de dérober la statuette de la femme mais n’ont pas réussi. Finalement, C’est un ouvrier communal qui l’a découvert pendant qu’il ramassait les poubelles du village. Depuis, des rénovations ont été lancées.

Cambriolage de frigo

Fabienne s’est fait cambrioler son frigo, et ce n’est pas ce que vous pensez. Alors qu’elle était à son école de danse, des cambrioleurs ont pénétré son domicile profitant d’une porte entrouverte. « Les voleurs ont eu le temps de fouiller toutes les pièces et ils ont tout retourné. Ils ont ouvert tous les tiroirs, toutes les armoires. Ils se sont également emparés de nourriture et de boissons qui se trouvaient dans le frigo. Je dois avouer que je ne comprends pas tout. Il y avait, par exemple, trente euros qui étaient visibles et qu’ils n’ont pas emportés. Je pense également à un appareil photo. Peut-être est-ce parce qu’ils ont été dérangés » s’interrogeait Fabienne.

Au final, le butin des cambrioleurs était spécial. Ils ont pris de la vaisselle, des chaussures, des vêtements dont une partie d’un costume de mariage, des anciens draps de lit mais aussi du vin et de la nourriture. « Ils ont même emporté de l’eau pétillante ! Cela fait très bizarre de se dire qu’on a touché à tout chez vous. On se dit que notre intimité a été violée. C’est horrible. »