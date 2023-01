Gina Lollobrigida avait fait la promo de la DS

Le 6 octobre 1955, Citroën présente la DS 19 au 42e Salon de l’Automobile de Paris. Gina Lollobrigida a alors 27 ans, et elle est au faîte de sa gloire. Dans le plus grand secret, l’actrice s’était rendue quelques jours plus tôt à un shooting photos organisé en collaboration par le magazine Paris-Match et Citroën. Un reportage exclusif qui met l’actrice en scène autour et dans la voiture. Et un joli coup de pub, puisque le timing précis prévoyait la sortie du magazine le jour de la présentation officielle de la voiture au Grand Palais.

Grève des imprimeurs

Malheureusement pour Paris-Match, le numéro ne sortira qu’une semaine plus tard à cause d’une grève des imprimeurs. Et à l’époque, on ne lisait pas encore sur écran… Mais ce pétard mouillé n’empêchera pas la DS de recevoir quelque 12.000 commandes dès le premier jour du salon !